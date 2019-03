Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vandalismus in Kirche

Wenden (ots)

Der Küster der St.-Elisabeth-Kirche in Schönau erstattete am Montag bei der Polizei eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Nach seinen Angaben wurden in der Zeit zwischen 9 Uhr und 15.30 Uhr im Eingangsbereich der Kirche mehrere Gegenstände mit Wachs bespritzt. Die bisher unbekannten Täter warfen zudem zwei faustgroße Steine in den abgesperrten Bereich der Kirche, zerrissen Informationsblätter und verteilten das Papier auf dem Boden. Außerdem fehlten zwei Gesangbücher. Der Schaden liegt bei ca. 200 Euro. Sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

