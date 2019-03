Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Sturmtief "Eberhard" beschäftigt Polizei und Feuerwehr

Olpe/Kreisweit (ots)

"Eberhard" sorgte in den vergangenen Stunden für reichlich Arbeit. Der Olper Polizei wurden insgesamt 48 witterungsbedingte Einsätze gemeldet, die meisten fanden am Sonntagnachmittag statt. Angaben zu Verkehrsunfällen oder Personenschäden liegen nicht vor, in einem Fall unterstützten die Beamten bei einer Sperrmaßnahme. Die Polizei hat keine Informationen über die Höhe der entstandenen Sachschäden.

