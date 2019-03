Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mercedes Sprinter gestohlen

Olpe (ots)

In der Zeit zwischen dem 20.02. und dem 11.03.2019 entwendeten bisher unbekannte Täter einen Mercedes Sprinter mit dem Kennzeichen OE-KV10. Das nur unregelmäßig genutzte Fahrzeug war "In der Trift", auf einem Schotterparkplatz hinter dem Vereinsgebäude des Kinderhospizes in Olpe abgestellt. Der auffällig lackierte Sprinter zeigt an der Fahrzeugseite sowie am Heck spielende Kinder. An den Seitenscheiben sowie auf dem Heckfenster sind einzelne Luftballons abgebildet. Der Sprinter ist mit einer Laderampe für Rollstuhlfahrer ausgestattet. Hinweise über den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0. Der Schaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich.

