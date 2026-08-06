PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach Tatverdächtigen - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Neuss (ots)

Am Mittwoch (31.01.2024) kam es in Neuss an der Beethovenstraße, gegen 16:14 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dabei wurden die Tatverdächtigen durch die Überwachungskamera aufgezeichnet. Es ist zu sehen wie diese durch das Gartentor das Grundstück betraten. Die Tatverdächtigen schlugen vermutlich mit einem Stein die Terrassentür ein und durchsuchten das Haus. Anschließend verließen sie das Grundstück wieder durch das Gartentor.

Eine Suche nach den Tatverdächtigen blieb bislang erfolglos. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, wurde nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Daher bitte die Polizei Rhein-Kreis Neuss die Öffentlichkeit um Unterstützung und veröffentlichen dazu Fotos, auf denen die mutmaßlichen Täter zu erkennen sein könnten. Diese sind unter dem Link https://polizei.nrw/fahndung/212184 im Fahndungsportal der Polizei NRW solange abrufbar, wie die rechtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 14:29

    POL-NE: Wasserschutzpolizei ermittelt wegen Fischwilderei - Zeugen gesucht

    Neuss (ots) - Nachfolgend teilen wir eine Pressemeldung der Wasserschutzpolizei Duisburg: Ein Angler meldete der Wasserschutzpolizeiwache Düsseldorf am Mittwochmittag (5. August, gegen 12:30 Uhr) eine aufgefundene und fangbereite Fischreuse am linken Rheinufer in Neuss-Uedesheim (Rhein-km 729). Dem Mann war eine schwarze Schnur aufgefallen, die an einen am Ufer ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 11:58

    POL-NE: Fit mit dem Pedelec: Einladung zum Pedelec-Training in Neuss

    Neuss (ots) - Ein Pedelec hat andere Eigenschaften als ein Fahrrad, da es ein motorbetriebenes Fortbewegungsmittel ist. Unterschiede sind beispielsweise das abweichende Fahr- und Bremsverhalten eines solchen Elektro-Fahrrads. Diese Fahreigenschaften muss man kennen und den Umgang damit üben. Daher bietet die Verkehrswacht Rhein-Kreis Neuss e.V. in Kooperation mit der ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 10:42

    POL-NE: Polizei stellt E-Scooter-Dieb

    Neuss (ots) - Der Polizei ist es gelungen, einen gestohlenen E-Scooter in Neuss sicherzustellen. Das Fahrzeug war am Dienstag, 4. August, als gestohlen gemeldet worden: Der Halter hatte es kurz nach 18 Uhr an der Michaelstraße in der Neusser Innenstadt abgestellt, als er gegen 20:15 Uhr zurückkehrte, war der Scooter offenbar entwendet. Am Mittwoch, 5. August, kontrollierte eine Polizeistreife einen 36-Jährigen, der auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren