Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach Tatverdächtigen - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Neuss (ots)

Am Mittwoch (31.01.2024) kam es in Neuss an der Beethovenstraße, gegen 16:14 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dabei wurden die Tatverdächtigen durch die Überwachungskamera aufgezeichnet. Es ist zu sehen wie diese durch das Gartentor das Grundstück betraten. Die Tatverdächtigen schlugen vermutlich mit einem Stein die Terrassentür ein und durchsuchten das Haus. Anschließend verließen sie das Grundstück wieder durch das Gartentor.

Eine Suche nach den Tatverdächtigen blieb bislang erfolglos. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, wurde nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Daher bitte die Polizei Rhein-Kreis Neuss die Öffentlichkeit um Unterstützung und veröffentlichen dazu Fotos, auf denen die mutmaßlichen Täter zu erkennen sein könnten. Diese sind unter dem Link https://polizei.nrw/fahndung/212184 im Fahndungsportal der Polizei NRW solange abrufbar, wie die rechtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. (-14012)

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