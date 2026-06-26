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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte versperren Fahrbahn mit E-Scootern

Dormagen (ots)

In der Nacht zu Freitag, 26. Juni, wurden der Polizei kurz nach 3 Uhr zwei E-Scooter einer Mietfirma gemeldet, die auf der Bismarckstraße im Dormagener Stadtteil Nievenheim verkehrsgefährdend auf der Fahrbahn lagen. Tatsächlich konnten die Beamten vor Ort die auf der Straße positionierten Elektrokleinstfahrzeuge feststellen und beseitigen. Wenig später - gegen 3:45 Uhr - ging erneut an Anruf bei der Polizei ein, die Straße wurde erneut durch dieselben E-Scooter blockiert. Ein Verkehrsteilnehmer konnte einer Kollision nur durch Gefahrenbremsung entgehen. Zudem wurden offenbar zwei Jugendliche auf E-Scootern und mit Deutschland-Fußballtrikots bekleidet gesehen, die mit dem Eingriff in den Straßenverkehr im Zusammenhang stehen könnten.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Weiterführende Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Außerdem warnt die Polizei vor den Gefahren solcher "Streiche". Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr dieser Art können hohen Sachschaden nach sich ziehen, auch Menschen können dabei verletzt werden. Den Verursachern drohen empfindliche Strafen. (-14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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