Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter flüchtet aus Imbiss

Dormagen (ots)

Am Donnerstag (25.06.) konnten, gegen Mitternacht, zwei Zeuginnen beobachten, wie sich ein unbekannter Mann fluchtartig aus einem Imbiss an der Lübecker Straße in Richtung Kieler Straße entfernte. Der Tatverdächtige trug etwas unter seinem Arm und sei circa 175 Zentimeter groß, habe eine schmale Statur und sei circa 30 Jahre alt. Er habe mittellange dunkle Haare sowie einen dunklen Schnauzer oder Bart. Ebenso soll die Person Badeschlappen getragen haben. Wie der Unbekannte in das Objekt gelangte und was entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Dieses führt das Kriminalkommissariat 25.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14012)

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