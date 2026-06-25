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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter flüchtet aus Imbiss

Dormagen (ots)

Am Donnerstag (25.06.) konnten, gegen Mitternacht, zwei Zeuginnen beobachten, wie sich ein unbekannter Mann fluchtartig aus einem Imbiss an der Lübecker Straße in Richtung Kieler Straße entfernte. Der Tatverdächtige trug etwas unter seinem Arm und sei circa 175 Zentimeter groß, habe eine schmale Statur und sei circa 30 Jahre alt. Er habe mittellange dunkle Haare sowie einen dunklen Schnauzer oder Bart. Ebenso soll die Person Badeschlappen getragen haben. Wie der Unbekannte in das Objekt gelangte und was entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Dieses führt das Kriminalkommissariat 25.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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