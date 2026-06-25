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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: E-Scooter mit zwei Personen kollidiert mit Pkw

Neuss (ots)

In der Siedlung Pomona in Neuss ist es am Mittwoch, 24. Juni, zu einem Unfall gekommen. Gegen 17:45 Uhr fuhr ein 15-Jähriger mit einer Gleichaltrigen - beide auf demselben E-Scooter - aus einer Stichstraße heraus und übersahen dabei offenbar den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 18-Jährigen, die die Straße Pomona befuhr. Es kam zur Kollision, bei der beide Jugendlichen mit ihrem E-Scooter stürzten und sich leicht verletzten. Sie wurden zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

Das Verkehrskommissariat 1 ermittelt, weiterführende Zeugenaussagen können unter 02131 3000 gemacht werden.

In diesem Zusammenhang erinnert die Polizei erneut an die Verkehrsregeln für E-Scooter. Besonders ist es nicht erlaubt, zu zweit auf einem Scooter zu fahren. Zudem gelten die üblichen Regelungen bezüglich Alkoholkonsum und eine Altersbeschränkung auf 14 Jahre. Zudem rät die Polizei, aus Sicherheitsgründen stets einen Helm zu tragen. (-14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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