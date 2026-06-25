Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte überfallen Discounter - Trio flüchtet ohne Beute

Neuss (ots)

Am Mittwochabend (24.06.) gegen 18:45 Uhr haben drei Unbekannte einen Discounter an der Schellbergstraße in Norf überfallen. Das Trio flüchtete ohne Beute in Richtung "Am Goldberg".

Die drei maskierten und mit weißen Einweganzügen bekleideten Männer betraten den im Gewerbegebiet gelegenen Discounter etwa eine Viertelstunde vor Ladenschluss. Einer der Unbekannten bedrohte die Kassiererin in Anwesenheit von Kunden mit einem circa 20 Zentimeter langen Brotmesser und forderte Geld.

Nachdem die Kassiererin um Hilfe gerufen hatte, flüchteten die Täter ohne Beute. Einer der Unbekannten nutzte dabei einen dunklen E-Scooter, die beiden anderen liefen zu Fuß davon.

Nach Angaben der Zeugen handelt es sich bei den Tätern mutmaßlich um männliche Heranwachsende. Sie werden als circa 180 Zentimeter groß beschrieben und trugen bei ihrer Tat neben den weißen Einmalanzügen auch Gesichtsmaskierungen, Handschuhe und Schuhüberzieher.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

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