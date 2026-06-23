Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrschülerin wird bei Unfall schwer verletzt

Dormagen (ots)

Eine Fahrschülerin ist am Montag (22.06.) gegen 11:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung K 18 / Anschlussstelle A 57 in Fahrtrichtung Köln schwer verletzt worden. Rettungskräfte transportierten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die 45 Jahre alte Frau aus Pulheim stand mit ihrem Motorrad hinter dem Wagen ihres Fahrlehrers auf der Linksabbiegerspur als sie das Gleichgewicht verlor und nach rechts umkippte. Dabei ragte ihr rechter Arm auf den Fahrstreifen für den Geradeausverkehr und wurde dort von einem vorbeifahrenden Wagen erfasst.

Der Fahrer des Wagens setzte seine Fahrt über die Franz-Gerstener-Straße in Fahrtrichtung Nievenheim fort. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um einen weißen SUV oder Transporter handeln, auf dessen Rückseite sich ein Aufkleber in Form einer blauen Wolke befindet.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

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