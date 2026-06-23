Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw flüchtet nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer

Neuss (ots)

Am Sonntag (21.06.) wurde gegen 13:20 Uhr bei einem Zusammenstoß eines Pkw mit einem Radfahrer dieser verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 30-jähriger Neusser mit seinem Fahrrad die Salzstraße in Richtung Theodor-Heuss-Platz. Ein in gleicher Richtung fahrender Pkw fuhr offenbar mit zu wenig Seitenabstand an dem Fahrradfahrer vorbei, touchierte ihn mit dem Außenspiegel und entfernte sich. Der Neusser kam zu Fall und verletzte sich.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, Hinweise zum Hergang, Fahrer und Fahrzeug geben können.

Unter der Telefonnummer 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de nimmt die Polizei dieses Hinweise entgegen.(-14011)

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