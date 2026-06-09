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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau

Neuss, Dormagen (ots)

Seit Dienstag (09.06.) gegen 08:20 Uhr wird die 18 Jahre alte Isabel K. aus Dormagen vermisst. Sie wurde zuletzt im Bereich eines Krankenhauses an der Nordkanalallee gesehen und ist dringend auf medizinische Behandlung angewiesen.

Da die Ermittlungen der Kripo bislang nicht auf die Spur der Frau geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Isabel K. ist 155 Zentimeter groß und sehr dünn. Sie hat blonde lange Haare, blaue Augen und derzeit eine Schwellung an der rechten Stirn. Zuletzt war sie mit einem weißen übergroßen T-Shirt (sogenanntes Oversize-Shirt) mit Rückenaufdruck, einer grauen Schlafanzughose und weißen Sneakern der Marke Adidas bekleidet.

Ein Foto der Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter dem folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/206044

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 21 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis:

Der Link ist nur so lange abrufbar, wie die rechtlichen Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung vorliegen, anschließend wird er umgehend gelöscht.

(-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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