Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Junge auf E-Scooter verletzt sich schwer
Neuss (ots)
Am Montag (08.06.), gegen 19:08 Uhr, stürzte ein 11-jähriger Neusser mit einem E-Scooter.
Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Junge aus Richtung Karl-Arnold-Straße die Wingenderstraße und stürzte auf Höhe der dortigen Linkskurve vom E-Scooter.
Dabei verletzte er sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Ein Rettungshubschrauber war zwischenzeitlich ebenfalls im Einsatz.
Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.
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