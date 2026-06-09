Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Junge auf E-Scooter verletzt sich schwer

Neuss (ots)

Am Montag (08.06.), gegen 19:08 Uhr, stürzte ein 11-jähriger Neusser mit einem E-Scooter.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Junge aus Richtung Karl-Arnold-Straße die Wingenderstraße und stürzte auf Höhe der dortigen Linkskurve vom E-Scooter.

Dabei verletzte er sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Rettungshubschrauber war zwischenzeitlich ebenfalls im Einsatz.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

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