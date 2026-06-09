Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin auf offener Straße bestohlen

Meerbusch (ots)

Am Montag, 8. Juni, ist eine 80-Jährige aus Meerbusch offenbar Opfer von Dieben geworden.

Die Seniorin war gegen 16 Uhr auf der Neusser Straße in Büderich unterwegs. Dort wurde sie von einer bislang unbekannten Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Die Fremde - schlank, südländisches Erscheinungsbild und mit einem Kopftuch bekleidet - fragte die Meerbuscherin nach einer Richtungsangabe. Daraufhin bedankte sie sich überschwänglich, suchte Körperkontakt und versuchte, der 80-Jährigen eine Kette anzulegen. Die Seniorin machte Passanten auf die Belästigung aufmerksam, woraufhin die Verdächtige auch bei diesen dasselbe Vorgehen anwandte. Anschließend setzte die Seniorin ihren Weg fort. Nicht weit vom Ausgangspunkt entfernt trat die Fremde jedoch erneut von hinten an sie heran. Sie legte ihr eine rote Kette um den Hals und entwendete zeitgleich die Goldkette der Meerbuscherin. Danach entfernte sie sich in unbekannte Richtung.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach möglichen Zeugen, die weiterführende Angaben machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Der Kettentrick ist eine beliebte Masche von Trickdieben. Diese suchen angeblich aus Dankbarkeit den Körperkontakt zu ihren Opfern und geben teilweise vor, ihnen meist wertlosen Schmuck schenken zu wollen. Sie nutzen dann häufig die Verwirrung aus, um im Gegenzug Schmuck zu stehlen. Dabei sind sie oft recht fingerfertig und können etwa Verschlüsse sehr schnell öffnen. Um sich vor dieser Masche zu schützen, ist eine gesunde Skepsis angeraten, wenn sich Fremde auf der Straße körperlich nähern. Suchen Sie offensiv Hilfe, wenn sie sich bedrängt fühlen, sprechen Sie Passanten an. Tragen Sie wertvollen Schmuck nur mit Bedacht in der Öffentlichkeit. Sollten Sie einen Diebstahl bemerken, allarmieren Sie sofort die Polizei und prägen sich besondere Merkmale von Verdächtigen ein, um eine spätere Verfolgung zu erleichtern.

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