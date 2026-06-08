Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Neuer Bezirksbeamter für den Neusser Hafen

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Neuss (ots)

In diesen Tagen hat Polizeihauptkommissar Marco Wenker viel zu tun: Der 49-Jährige ist seit Anfang des Jahres Bezirksbeamter der Polizei für den Neusser Hafen, und damit fällt auch die Landesgartenschau in sein Revier. Auf dem Gelände ist er, wie auch im übrigen Viertel, regelmäßig unterwegs, schaut nach dem Rechten und ist als Ansprechpartner präsent.

Als Bezirksbeamter ist es Wenkers Aufgabe, den Kontakt zwischen der Bevölkerung und der Polizei zu pflegen. Dazu geht er von seinem Büro in der Rathauswache aus in Schulen, zu Vereinen oder einfach über die Straße. Überall kann er angesprochen werden, informiert zu polizeilichen Themen, betreibt Prävention und nimmt Anregungen mit in die Behörde. "Ich habe über 20 Jahre im Wach- und Wechseldienst gearbeitet und freue mich, mit dieser neuen Aufgabe den engen Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern beibehalten zu können", sagt Marco Wenker.

Für den erfahrenen Polizeihauptkommissar ist der Einsatz in Neuss wie eine Rückkehr nach Hause. Denn Wenker wohnt in Neuss, hat hier auch lange polizeilich gearbeitet. Zuletzt versah er seinen Dienst jedoch fünf Jahre lang auf der Wache in Dormagen, hat außerdem in seiner mehr als 20-jährigen Karriere auf fast allen Wachen des Kreises und in Mönchengladbach im Wach- und Wechseldienst gearbeitet, außerdem drei Jahre in der Einsatzhundertschaft.

Nun unterstützt er die Kolleginnen und Kollegen auf den Wachen, denn zu seinen Aufgaben gehören neben dem Kontakt zur Bürgerschaft etwa die Kontrolle von Aufenthaltsverboten oder Aufenthaltsermittlungen und die Durchsetzung von Haftbefehlen, außerdem nimmt er bei Gelegenheit auch Einsätze wahr. "Der Neusser Hafen ist zwar flächenmäßig ein kleiner Bezirk, aber hier gibt es eine hohe Einsatzdichte - es ist immer viel los", berichtet Wenker nach seinen ersten Monaten auf dem neuen Posten. Denn neben der LaGa liegen unter anderem eine Unterkunft für Geflüchtete, die Industriegelände des Hafens und das Rheinparkcenter in seinem Revier. "Bereut habe ich den Wechsel in den Bezirksdienst auf keinen Fall. Auch diese Seite der Polizeiarbeit macht sehr viel Spaß", sagt der Polizeihauptkommissar.

Kontakt zu Marco Wenker und den anderen Bezirksbeamten gibt es auf der Website der Polizei des Rhein-Kreis Neuss unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/bezirksdienst.

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