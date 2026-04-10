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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtragsmeldung zum Großeinsatz in Rommerskirchen

Rommerskirchen (ots)

Nachtragsmeldung zum Großeinsatz in Rommerskirchen Wir berichteten mit unserer Pressemeldung vom 09.04.2026, 19:04 Uhr, von einem Großeinsatz in Rommerskirchen, bei dem ein Mann mit einer Schusswaffe eine Bank betreten hatte (Link zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6252486)

Eine Zeugin hatte dies nach ersten Erkenntnissen beobachtet und die Polizei verständigt.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der 42-jährige Mann aus Rommerskirchen angegeben haben, sein Geld haben zu wollen. Er führe eine Waffe (Reizgas / PTB) mit sich. Zu einer konkreten Bedrohung anwesender Personen kam es zu keinem Zeitpunkt. Auch zeigte der Tatverdächtige in der Bank seine Waffe nicht.

Der Mann konnte gegen 18:20 Uhr durch Spezialkräfte der Polizei widerstandslos festgenommen und einem Polizeigewahrsam zugeführt werden.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Diese führt das Kriminalkommissariat 12.

Derzeit wird geprüft, ob der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt wird.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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