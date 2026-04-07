PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 27-Jähriger zweimal berauscht am Steuer erwischt

Grevenbroich (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ermittelt derzeit gegen einen 27-Jährigen, der am Samstagmorgen, 4. April, gegen 6:30 Uhr, offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis mit dem Auto unterwegs war. Zeugen war die unsichere Fahrweise des Georgiers aufgefallen, woraufhin sie die Polizei alarmierten.

Diese konnte den Autofahrer sowie zwei Beifahrer unweit des inzwischen geparkten Fahrzeugs antreffen. Im Verlauf der Kontrolle erhärtete sich nicht nur der Verdacht auf Trunkenheit und Rausch, eine Überprüfung ergab zudem, dass der 27-Jährige bereits am Vortag wegen Fahren unter Drogeneinfluss polizeilich in Erscheinung getreten war. Außerdem stellte sich heraus, dass gegen den Georgier in zwei anderen Städten wegen unerlaubten Aufenthalts in Deutschland sowie wegen Diebstahls ermittelt wird. Zudem besteht der Verdacht, dass der 27-Jährige nicht im Besitz einer in Deutschland gültigen Fahrerlaubnis ist.

Zusätzlich wird gegen ihn nur wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (-14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 09:13

    POL-NE: Einbrüche der Woche - Nachbar beobachtet Einbruch

    Rhein-Kreis Neuss / Neuss (ots) - Am Sonntag, 30. März, beobachteten Zeugen offenbar einen Einbruchsversuch an der Straße "Im Melchersfeld" in Neuss-Gnadental. Gegen 11:30 Uhr sollen demnach drei bislang unbekannte Personen versucht haben, zunächst das Gartentor und anschließend die Haustür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, sollen sie von ihrem Vorhaben abgelassen und sich in Richtung Gnadentaler Allee entfernt ...

    mehr
  • 03.04.2026 – 18:24

    POL-NE: Hubschrauber nach Körperverletzung auf offener Straße im Einsatz

    Dormagen (ots) - Am Karfreitag (03.4.) kam es gegen 15:45 Uhr zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei Gruppen an der Neckarstraße in Dormagen. Die insgesamt sechs Männer im Alter von 19 bis 44 Jahren türkischer Herkunft gerieten zunächst aufgrund familiärer Streitigkeiten in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf kam es zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren