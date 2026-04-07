Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 27-Jähriger zweimal berauscht am Steuer erwischt

Grevenbroich (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ermittelt derzeit gegen einen 27-Jährigen, der am Samstagmorgen, 4. April, gegen 6:30 Uhr, offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis mit dem Auto unterwegs war. Zeugen war die unsichere Fahrweise des Georgiers aufgefallen, woraufhin sie die Polizei alarmierten.

Diese konnte den Autofahrer sowie zwei Beifahrer unweit des inzwischen geparkten Fahrzeugs antreffen. Im Verlauf der Kontrolle erhärtete sich nicht nur der Verdacht auf Trunkenheit und Rausch, eine Überprüfung ergab zudem, dass der 27-Jährige bereits am Vortag wegen Fahren unter Drogeneinfluss polizeilich in Erscheinung getreten war. Außerdem stellte sich heraus, dass gegen den Georgier in zwei anderen Städten wegen unerlaubten Aufenthalts in Deutschland sowie wegen Diebstahls ermittelt wird. Zudem besteht der Verdacht, dass der 27-Jährige nicht im Besitz einer in Deutschland gültigen Fahrerlaubnis ist.

Zusätzlich wird gegen ihn nur wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (-14015)

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