Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei führt gezielte Verkehrskontrollen am "Carfreitag" durch

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Rhein-Kreis Neuss (ots)

Am Karfreitag, in der Tuner- und Poserszene auch als "Carfreitag" bekannt, hat die Polizei des Rhein-Kreises Neuss umfangreiche Verkehrskontrollen durchgeführt. Ziel der Maßnahmen war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und insbesondere gegen unzulässige technische Veränderungen an Fahrzeugen sowie gegen verbotene Kraftfahrzeugrennen konsequent vorzugehen.

Zur Steigerung des Kontrolldrucks wurden im gesamten Kreisgebiet stationäre und mobile Kontrollstellen eingerichtet. Einsatzkräfte aus verschiedenen Fachdienststellen bündelten ihre Maßnahmen in diesem Jahr schwerpunktmäßig im Stadtgebiet Jüchen. Im Verlauf des Einsatzes wurden insgesamt 67 Fahrzeuge sowie 82 Personen kontrolliert.

Neben der Überprüfung des Fahrzeugzustands erfolgten auch allgemeine Verkehrsüberwachungsmaßnahmen. Insgesamt stellte die Polizei 48 Verkehrsverstöße fest, davon 39 wegen technischer Veränderungen.

Ein besonderer Fokus lag auf Fahrzeugen mit technischen Veränderungen. 12 Fahrzeuge wurden durch speziell geschulte Einsatzkräfte einer intensiven Kontrolle unterzogen und anschließend sichergestellt. Die Fahrzeuge werden nun einer eingehenden Begutachtung durch anerkannte Sachverständige unterzogen, um die festgestellten Veränderungen gerichtsverwertbar zu dokumentieren. Neben möglichen Bußgeldern müssen die Verantwortlichen mit zusätzlichen Kosten für Gutachten und Abschleppmaßnahmen rechnen. Unzulässige Veränderungen sind in jedem Fall zurückzubauen und der vorschriftsmäßige Zustand wiederherzustellen.

Die Polizei weist darauf hin, dass technisch veränderte Fahrzeuge regelmäßig kontrolliert werden - nicht nur an besonderen Ereignistagen. Nicht fachgerecht oder unzulässig durchgeführte Modifikationen stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar und führen konsequent zu ordnungsrechtlichen Maßnahmen bis hin zur Stilllegung des Fahrzeugs.

Unter dem Motto "Sicheres Tuning bremst den Spaß nicht aus" appelliert die Polizei an alle Fahrzeugführenden, Änderungen ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vorzunehmen. Sämtliche Modifikationen sind ordnungsgemäß zu genehmigen und in die Fahrzeugpapiere eintragen zu lassen.

Die Polizei wird auch künftig entsprechende Kontrollmaßnahmen im gesamten Kreisgebiet fortführen, um die Sicherheit im Straßenverkehr nachhaltig zu gewährleisten.

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