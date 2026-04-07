Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche der Woche - Nachbar beobachtet Einbruch

Rhein-Kreis Neuss / Neuss (ots)

Am Sonntag, 30. März, beobachteten Zeugen offenbar einen Einbruchsversuch an der Straße "Im Melchersfeld" in Neuss-Gnadental. Gegen 11:30 Uhr sollen demnach drei bislang unbekannte Personen versucht haben, zunächst das Gartentor und anschließend die Haustür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, sollen sie von ihrem Vorhaben abgelassen und sich in Richtung Gnadentaler Allee entfernt haben. Bei den Verdächtigen handele es sich demnach um drei Männer. Einer davon soll schlank und bärtig sowie mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein. Ein anderer Verdächtiger sei ebenfalls schlank und schwarz gekleidet gewesen sein. Der dritte Mann soll von dicker Statur und mit einer braunen Jacke bekleidet gewesen sein. Alle drei Unbekannten trugen Kapuzen.

Insgesamt ist es in der vergangenen Woche (30. März bis 5. April) im Rhein-Kreis Neuss zu 13 Einbrüchen und Einbruchsversuchen gekommen. Davon ereignete sich jeweils ein Einbruch in Dormagen, Kaarst und Korschenbroich. In Grevenbroich schlugen die Täter zweimal zu, in Meerbusch und Neuss je viermal. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, weiterführende Hinweise unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Außerdem ruft die Polizei Nachbarn zur Achtsamkeit auf. Wer in seiner Umgebung verdächtige Beobachtungen macht, sollte umgehend den Notruf wählen. Gerade in den Ferien oder an langen Wochenenden, wenn viele Menschen verreisen, ist die nachbarschaftliche Aufmerksamkeit umso wichtiger, um Verbrechen zu verhindern. (-14015)

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