Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrecher von Bewohnerin überrascht - Fahndung mit Hubschrauber

Neuss-Weissenberg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstag (27.08.), gegen 4:20 Uhr, wurde die Bewohnerin eines Reihenhauses an der Vogelsangstraße durch Geräusche aus dem Erdgeschoss geweckt. Ein Unbekannter hatte sich durch die Haustür Zutritt verschafft und durchsuchte augenscheinlich die Räume nach Wertsachen. Die Bewohnerin umklammerte den Tatverdächtigen und es kam zu einer kurzen Rangelei, bei der die Frau leicht verletzt wurde. Der Unbekannte flüchtete daraufhin ohne Beute. Eine Fahndung unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers verlief ohne Ergebnis.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er soll etwa 30 bis 35 Jahre alt gewesen sein und hatte kurze braune Haare. Er trug ein beige-schwarz kariertes Hemd.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Zeugen können sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Tipps der Polizei:

Soll man einen Einbrecher aufhalten?

Einbrecher wollen nicht entdeckt werden und vermeiden nach Möglichkeit jede Konfrontation. Wenn man einen Einbrecher bemerkt, sollte man sich ihm nicht in den Weg stellen. Keiner weiß was, passiert, wenn sich der Dieb in die Ecke gedrängt fühlt und befürchten muss, für lange Zeit ins Gefängnis zu gehen. Lieber sofort den Notruf der Polizei (110) wählen und den Täter und mögliche Fluchtfahrzeuge so gut wie möglich beschreiben.

Gemeinsam mit der Polizei kann man Einbrechern einen Riegel vorschieben. Einbruchshemmende Sicherungen machen den Tätern die Arbeit schwer. Die Spezialisten des Kriminalkommissariates Prävention und Opferschutz der Polizei Neuss beraten Sie kostenlos zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes. Weitere Informationen und Termine im Rahmen der Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer." findet man auf der Internetseite der Polizei: www.polizei.nrw.de/rhein-kreis-neuss

