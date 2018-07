POL-NE: Nachtrag: Wohnungsbrand in Zons

Dormagen-Zons (ots) - Wie die Polizei am 05.07.2018, um 04:54 Uhr, berichtete, rückten Rettungskräfte am Donnerstagmorgen (05.07.), gegen 02.34 Uhr, zu einem Wohnungsbrand aus. Entgegen der ersten Pressemeldung, wonach es sich beim Einsatzort um die Turmstraße handeln sollte, war tatsächlich ein Haus an der Mauerstraße vom Brand betroffen. Vor Eintreffen der Feuerwehr hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen. Trotzdem wurden mehrere Personen durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Im Rahmen der derzeit laufenden Ermittlungen fanden die Brandexperten der Kriminalpolizei bislang keine Hinweise auf ein vorsätzlich gelegtes Feuer. Vielmehr deuten die Umstände auf eine fahrlässige Verursachung hin.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell