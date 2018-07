POL-NE: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen

Grevenbroich (ots) - Am Mittwochabend (04.07.), gegen 19:20 Uhr, erhielt die Polizei Neuss Kenntnis von einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Grevenbroich.

Bei Eintreffen der Polizeikräfte an der Nordstraße war eine dunkle Rauchsäule zu erkennen, Flammen schlugen bereits aus dem Dachgeschoß. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Bewohner des betroffenen Hauses hatten dieses rechtzeitig verlassen können. Sie wurden nicht verletzt. Das Haus ist derzeit unbewohnbar, die Stadt Grevenbroich brachte die Bewohner anderweitig unter.

Für die Dauer der Löscharbeiten sperrten Polizeibeamte die Nordstraße bis etwa 21:45 Uhr komplett ab.

Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Eine fahrlässige Brandstiftung ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht auszuschließen.

