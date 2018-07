POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots) -

--

Meßkirch

Sattelzugmaschine aus dem Verkehr gezogen

Bei einer Güterverkehrskontrolle durch das Verkehrskommissariat Sigmaringen wurde am Dienstag gegen 08.00 Uhr auf der B 311 auf dem Parkplatz Hölzle ein ausländischer Sattelzug aufgrund gravierender Mängel aus dem Verkehr gezogen. Das Fahrzeug war mit Gefahrgut beladen, eine Bescheinigung sowie Kennzeichnung war nicht vorhanden. Weiter konnten die Beamten bei der Überprüfung des digitalen Fahrtenschreibers in Erfahrung bringen, dass der 27-jährige Fahrer deutlich schneller gefahren war als erlaubt. Bei einer technischen Überprüfung durch einen Sachverständigen konnten an der Sattelzugmaschine vier erhebliche und zwei gefährliche Mängel - die Beeinträchtigung der Bremsleistung und Umweltgefahr durch einen undichten Motor mit hohem Ölverlust - festgestellt werden. Beim Sattelauflieger waren es 13 erhebliche Mängel, unter anderem durchgerostete Rahmen und Quertraversen, mangelhaft befestigte Schwingungsdämpfer und stark verrostete Druckluftbehälter. Beim Fahrer sowie beim Unternehmer wurde eine Sicherheitsleistung erhoben, eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Sigmaringen

Renitenter Ladendieb

Ein 18-jähriger Mann wurde am Dienstag gegen 16.30 Uhr vom Ladendetektiv beobachtet, wie er in einem Schuhgeschäft in der Straße "In der Au" Schuhe unter seine Kleidung steckte. Als er bemerkte, dass er beobachtet wird, stellte er die Schuhe wieder in ein Regal und verließ den Laden. Der Detektiv stellte den Mann zur Rede und bat ihn, den mitgeführten Rucksack vorzuzeigen. Hierbei wurde er vom 18-Jährigen beleidigt, bedroht und zuletzt mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Mit einem Cityroller flüchtete er, konnte jedoch kurze Zeit später von Polizeibeamten des Reviers Sigmaringen vorläufig festgenommen werden. Bis zum Ende des Tages wurde ihm für den Innenstadtbereich ein Platzverweis erteilt, dem er nicht nachkam und stattdessen zum Laden zurückkehrte, um den Detektiv zu provozieren. Als die Beamten erneut hinzugerufen wurden, zeigte sich der 18-Jährige völlig uneinsichtig, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde.

Kratzer

07531/995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell