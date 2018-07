POL-NE: Durch Fenster in Schule eingestiegen

Grevenbroich (ots) - Zwischen Dienstag (03.07.), 21 Uhr und Mittwoch (04.07.), 8 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in eine Schule an der Straße "Schwarzer Weg". Sie drangen gewaltsam über ein rückwärtiges Fenster ein und brachen in einem Raum Schränke und Schubladen auf. Ob die Unbekannten Beute machten, ist bislang ungewiss.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegengenommen.

