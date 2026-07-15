Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer sah den Graffit-Sprayer auf dem E-Scooter?

Werdohl (ots)

Ein bisher unbekannter Täter besprühte vergangene Nacht einen Bus, die Innenwand eines Parkhauses sowie die Außenfassade eines Gebäudes mit Graffiti. Ein Zeuge meldete einen Verdächtigen um kurz vor 2 Uhr an einem ehemaligen Warenhaus am Grasacker. Die schwarz gekleidete, jüngere Person hatte einen E-Scooter dabei und konnte trotz Fahndung nicht mehr gefunden werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Angaben zur Identität des Täters machen können. Hinweise nimmt die Wache Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (dill)

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