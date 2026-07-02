Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbrecher erfolglos
Lüdenscheid (ots)
Zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen wurde versucht, in einen Friseursalon an der Volmestraße einzubrechen. Der oder die Täter gelangten nicht in das Gebäude. (cris)
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