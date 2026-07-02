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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher unterwegs

Altena (ots)

Unbekannte haben zwischen Freitagmorgen und Dienstagabend versucht, eine Terrassentür eines Wohnhauses In der Heimecke aufzubrechen. Die Polizei dokumentierte die Hebelspuren und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter Telefon 9199-0. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5512. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizei-beratung.de (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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