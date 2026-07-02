Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei führte am Mittwoch, 01.07.2026, im Stadtgebiet Lüdenscheid umfangreiche Geschwindigkeitsmessungen durch. An drei Kontrollstellen überwachten die Beamten mittels Radartechnik den fließenden Verkehr. Insgesamt passierten 1.850 Fahrzeuge die Messstellen.

An der Lösenbacher Landstraße wurden zwischen 12:15 Uhr und 15:20 Uhr 1.009 Fahrzeuge gemessen. Hier registrierten die Beamten 34 Verwarnungsgelder und drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Ein Pkw-Fahrer mit MK-Kennzeichen fiel mit 70 km/h bei erlaubten 50 km/h besonders negativ auf.

In der Reckenstraße kontrollierte die Polizei ab 15:30 Uhr 69 Fahrzeuge. Sieben Fahrer waren zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde in der 30er-Zone mit 44 km/h gemessen.

Den Abschluss bildete die Winkhauser Straße. Von 16:35 Uhr bis 18:30 Uhr passierten 772 Fahrzeuge die Messstelle. Elf Mal wurde ein Verwarngeld fällig. Auch hier lag der höchste gemessene Wert bei 44 km/h innerhalb einer Tempo-30-Zone.Fahrverbote mussten am gestrigen Tag nicht ausgesprochen werden.

Die Polizei kündigt weitere Kontrollen im Stadtgebiet an, um die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen.

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