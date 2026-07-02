PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei führte am Mittwoch, 01.07.2026, im Stadtgebiet Lüdenscheid umfangreiche Geschwindigkeitsmessungen durch. An drei Kontrollstellen überwachten die Beamten mittels Radartechnik den fließenden Verkehr. Insgesamt passierten 1.850 Fahrzeuge die Messstellen.

An der Lösenbacher Landstraße wurden zwischen 12:15 Uhr und 15:20 Uhr 1.009 Fahrzeuge gemessen. Hier registrierten die Beamten 34 Verwarnungsgelder und drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Ein Pkw-Fahrer mit MK-Kennzeichen fiel mit 70 km/h bei erlaubten 50 km/h besonders negativ auf.

In der Reckenstraße kontrollierte die Polizei ab 15:30 Uhr 69 Fahrzeuge. Sieben Fahrer waren zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde in der 30er-Zone mit 44 km/h gemessen.

Den Abschluss bildete die Winkhauser Straße. Von 16:35 Uhr bis 18:30 Uhr passierten 772 Fahrzeuge die Messstelle. Elf Mal wurde ein Verwarngeld fällig. Auch hier lag der höchste gemessene Wert bei 44 km/h innerhalb einer Tempo-30-Zone.Fahrverbote mussten am gestrigen Tag nicht ausgesprochen werden.

Die Polizei kündigt weitere Kontrollen im Stadtgebiet an, um die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 01.07.2026 – 15:12

    POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

    Altena (ots) - Eine niedrige Mauer zwischen zwei Grundstücken wurde Sonntag zwischen 15-20:10 Uhr durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der oder die Verursacher/in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02351/90990 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (lubo) Rückfragen ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 14:25

    POL-MK: Fahndung nach Tankstellenräuber

    Altena/ Meinerzhagen/ Iserlohn-Letmathe (ots) - Bezugsmeldung: Polizei klärt Serie von Raub-Delikten vom 18.6.26, 10.32 Uhr - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/6296895 Nach diversen Raubüberfällen und einer Festnahme sucht die Polizei nun mit Fotos vom Raubüberfall in Altena nach einem möglichen zweiten Täter. Die maskierte Person kam am 6. April kurz nach 5 Uhr in den Verkaufsraum und forderte unter ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 14:03

    POL-MK: Mit 98 statt 50 km/h in Lendringsen geblitzt

    Menden (ots) - Die Polizei führte am Mittwoch (01.07.2026) im Stadtgebiet Menden Geschwindigkeitsmessungen an drei verschiedenen Standorten durch. Die Bilanz zeigt zahlreiche Verstöße und einen rasanten Ausreißer. Der Einsatz begann morgens in der Windthorststraße. Zwischen 7.10 und 8.30 Uhr passierten 189 Fahrzeuge die Radarkontrolle. In der dortigen 30er-Zone hielten sich 21 Fahrer nicht an das Tempolimit. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren