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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kühlschrankbrand am Morgen

Altena (ots)

Am Breitenhagen hat heute am frühen Morgen ein Kühlschrank gebrannt. Kurz vor 3.30 Uhr bemerkten Bewohner eines Hauses am Finkenweg den Brand. Die Bewohner verließen das Gebäude. Ein Bewohner konnte das Feuer weitgehend mit Hilfe eines Feuerlöschers ersticken. Nach dem ersten Anschein lag es an einem technischen Defekt eines Getränkekühlschranks. Es entstand leichter Schaden am Boden und einem angrenzenden Schrank. Die Feuerwehr lüftete das Haus. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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