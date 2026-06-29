POL-MK: Kühlschrankbrand am Morgen

Plettenberg/ Balve/ Iserlohn (ots) - In Plettenberg-Siesel stand ein Radarwagen der Polizei am Freitag von 13 bis 17.30 Uhr an der B 236, wo ein Tempolimit von 70 km/h gilt. 827 Fahrzeuge wurden gemessen, davon waren 38 zu schnell. 14 lagen im Ordnungswidrigkeitenbereich. Der Schnellste, ein Fahrzeug mit MK-Kennzeichen, wurde mit 105 km/h gemessen. Am Samstag stand ein Radarwagen der Polizei von 8.50 bis 12 Uhr in ...

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