Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Radarmessungen der Polizei: Ein Fahrverbot

Plettenberg/ Balve/ Iserlohn (ots)

In Plettenberg-Siesel stand ein Radarwagen der Polizei am Freitag von 13 bis 17.30 Uhr an der B 236, wo ein Tempolimit von 70 km/h gilt. 827 Fahrzeuge wurden gemessen, davon waren 38 zu schnell. 14 lagen im Ordnungswidrigkeitenbereich. Der Schnellste, ein Fahrzeug mit MK-Kennzeichen, wurde mit 105 km/h gemessen.

Am Samstag stand ein Radarwagen der Polizei von 8.50 bis 12 Uhr in Langenholthausen an der Sunderner Straße. Dort sind bis zu 50 km/h erlaubt. Der Spitzenreiter wurde mit 82 km/h geblitzt. Insgesamt durchfuhren 444 Fahrzeuge die Messstelle, davon waren 54 zu schnell. Zwei Fahrer müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

Am Samstag von 12.50 bis 14.20 Uhr hat die Polizei die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer an der Kalthofer Straße in Iserlohn gemessen. Dort sind 50 km/h erlaubt. 300 Fahrzeuge durchfuhren die Messstelle, davon waren 51 zu schnell. Acht lagen im Ordnungswidrigkeitenbereich. Spitzenreiter war ein Pkw mit MK-Kennzeichen, der mit 87 km/h gemessen wurde. Er muss mit einem Fahrverbot rechnen. (cris)

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