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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kellerfenster aufgehebelt und Werkzeug gestohlen

Neuenrade (ots)

Unbekannte haben verschiedene Werkzeuge aus einem Wohnhaus in Blintrop gestohlen. Von Donnerstag auf Freitag hebelten sie das Kellerfenster auf und gelangten so an die Geräte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, sich unter Tel. 0239293990 zu melden. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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