Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kellerfenster aufgehebelt und Werkzeug gestohlen
Neuenrade (ots)
Unbekannte haben verschiedene Werkzeuge aus einem Wohnhaus in Blintrop gestohlen. Von Donnerstag auf Freitag hebelten sie das Kellerfenster auf und gelangten so an die Geräte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, sich unter Tel. 0239293990 zu melden. (lubo)
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