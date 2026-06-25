Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Reifen zerstochen
Altena (ots)
Unbekannte haben die Reifen eines Pkw zerstochen, der über das Wochenende auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Rahmedestraße parkte. Die Halterin hatte den Wagen dort wegen einer Panne abgestellt. Als sie am Mittwoch gegen 16 Uhr zu dem Opel Insignia zurückkehrte, hatten alle vier Reifen Löcher und waren praktisch luftleer. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)
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