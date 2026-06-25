POL-MK: Reifen zerstochen

Lüdenscheid (ots) - Eine 83-jährige Lüdenscheiderin ist am Mittwoch auf einen Schockanruf hereingefallen und hat Betrügern eine hohe Geldsumme überreicht. Gegen 15 Uhr hatte das Telefon geklingelt und eine Frau behauptete, dass die Enkelin der Seniorin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Die Enkelin könne nur durch die Zahlung eines hohen Geldbetrages vor einem Gefängnisaufenthalt bewahrt werden. Mit ...

mehr