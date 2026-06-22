Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Prügel im Freibad - Pfefferspray-Angriff - Einbruch - Lebensmitteldieb - Graffiti

Iserlohn (ots)

Am Samstag gegen 15.45 Uhr sollen zwei Jugendliche (14 und 15) im Heidebad einen anderen 15-Jährigen verprügelt haben. Wie er später der Polizei berichtete, hätten ihn die beiden zunächst beleidigt und dann plötzlich auf ihn eingeschlagen. Er lief zur Security, die Polizei und Rettungsdienst benachrichtigte. Der Rettungswagen brachte den verletzten Jugendlichen ins Krankenhaus. Die Polizei traf vor Ort nur noch einen Tatverdächtigen. Er wurde später dem Vater übergeben. Eine Fahndung nach dem zweiten Jugendlichen verlief ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung bzw. Beleidigung auf sexueller Grundlage.

Weil sie einen Streit schlichten wollte, bekam eine 51-jährige Frau am Sonntagabend Tierabwehrspray ins Gesicht. Die Mitarbeiterin eines Cafés am Fritz-Kühn-Platz bekam mit, wie sich direkt neben dem Lokal zwei Männer lautstark anschrien. Als sie die Männer ansprach, zückte einer das Pfefferspray und sprühte es ihr direkt in die Augen. Die Männer flüchteten, einer der Café-Gäste verfolgte sie und schlug dem Unbekannten das Pfefferspray aus der Hand. Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach den beiden Männern verlief ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Am Freitagmorgen wurde am Tannenweg in ein Wohnhaus eingebrochen. Unbekannte verschafften sich über ein WC-Fenster Zugang, durchwühlten mehrere Zimmer und entwendete eine Flasche Wasser. Am Sonntag um 2.18 Uhr versuchte ein Unbekannter, in einen Supermarkt an der Baarstraße einzubrechen. Eine Glasschiebetür wurde beschädigt.

Ein 60-jähriger Iserlohner steht im Verdacht, am Freitagmorgen in einem Discounter an der Friedrichstraße Lebensmittel gestohlen zu haben. Mitarbeiter beobachteten den Mann, der eigentlich ein Hausverbot hat, am Morgen. Als sie aufforderten, seinen Stoffbeutel zu öffnen, weigerte er sich und ging davon. Die hinzu gerufene Polizei entdeckte ihn im Nahbereich. Bei seiner Durchsuchung kamen diverse Süßigkeiten aus dem Geschäft sowie ein Cuttermesser zum Vorschein. Das Geschäft bekam das Diebesgut zurück, der Mann eine Anzeige wegen Ladendiebstahls mit Waffen.

An der Rheinermark wurden mehrere Telekom-Kästen und eine Mauer mit Graffiti besprüht. Weitere Graffiti gab es am Freitagabend Im Hütten an diversen Mauern, Zaun, Verkehrs- und Bushaltestellenschildern, Strommast und Gullideckel.

Nach dem Autokorso nach dem WM-Spiel wurden am Samstag gegen 1 Uhr in unmittelbarer Nähe zu Unbeteiligten mehrere Bengalos gezündet. Die Polizei ermittelt wegen Straftaten gegen das Sprengstoffgesetz.

Am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, brannte an der Kühlingstraße eine Hecke an einem Wohngebäude. Zeugen konnten das Feuer rechtzeitig löschen. Die Polizei entdeckte eine größere Menge an Zigarettenresten in der Hecke und ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer.

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag, zwischen 21 und 2 Uhr, versucht, mit einem herausgenommenen Gullideckel ein Fenster eines Discounters An Peter und Nonne einzuschlagen. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 02371/9199-0. (cris)

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