Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendliche flüchten nach Einbruch mit Transporter

Menden (ots)

Die Polizei hat am Samstagmorgen kurz nach 2 Uhr Einbrecher (15 und 16 Jahre alt) erwischt. Ein Mitarbeiter einer Firma am Bieberkamp hatte in der Nacht gegen 1 Uhr eine Push-Meldung über einen Einbruch bekommen. Auf den Aufnahmen der Überwachungskameras sah er drei Unbekannte. Er rief die Polizei. Die ersten eintreffenden Polizeibeamten stellten fest, dass eine Scheibe eingeschlagen wurde. Einer anderen Streife kam ein Transporter mit drei Personen entgegen, dessen Beschreibung auf die Bilder aus dem Video passten. Statt den Anhaltesignalen des Streifenwagens zu folgen, gab der Fahrer Gas und flüchtete über die Westtangente. Dabei überholte er mit erheblicher Geschwindigkeit andere Fahrzeuge. Die Verfolgungsfahrt führte bis zu einem Kloster auf Arnsberger Stadtgebiet. Dort rammte der Transporter einen Stein, Bänke und ein Gebüsch. Drei Personen flüchteten zu Fuß in verschiedene Richtungen. Die Polizeibeamten konnten zwei Personen, die nur "Kinder, Kinder" schrien, fixieren. Am Steuer des Transporters hatte ein 15-jähriger, in Frankreich gemeldeter Jugendlicher gesessen. Das Fahrzeug war gestohlen und wurde von der Polizei sichergestellt. Sein Beifahrer ist 16 und in Dortmund gemeldet. Er hatte sich auf der Flucht verletzt, wurde im Krankenhaus behandelt dann zur Wache nach Iserlohn gebracht. Der dritte Fahrzeuginsasse konnte flüchten. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. (cris)

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