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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei verletzte Polizeibeamte nach Verkehrskontrolle - Böller auf Polizisten geworfen

Lüdenscheid (ots)

Eine Verkehrskontrolle endete am Sonntagabend mit zwei verletzten Polizeibeamten. Direkt vor der Polizeiwache beobachtete die Besatzung eines Streifenwagens gegen 21.10 Uhr einen Radfahrer, der gleich zweimal die rote Ampel ignorierte. Als ihn die Polizeibeamten aufforderten, stehenzubleiben, weigerte er sich und fuhr über den Gehweg davon. Die Beamten verfolgten ihn zu Fuß, versuchten noch, ihn festzuhalten, was jedoch misslang. Fünf Minuten später entdeckte ihn die Streife an der Kreuzung Dammstraße/ Rahmedestraße. Erneut versuchte er zu flüchten, eine Beamtin versuchte ihn noch einmal festzuhalten, worauf der Fahrradfahrer um sich schlug. Mehrere Beamte konnten ihn schließlich überwältigen. Nur unter erheblichem Kraftaufwand war es den Polizeibeamten möglich, den Mann in den Streifenwagen zu setzen und ihn zur Identitätsfeststellung zur Wache zu bringen. Er führte Amphetamine bei sich. Ein Drogenvortest fiel positiv aus. Zwei Beamte und der 41-Jährige wurden leicht verletzt. Seine Flucht begründete der 41-Jährige damit, dass er keine Lust auf eine Kontrolle gehabt habe. Er bekam Anzeigen wegen des Rotlichtverstoßes, vorsätzlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungskräfte, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Drogeneinfluss.

Am Rand des Public Viewings an der Bahnhofsallee wurden Polizeibeamte mit einem Böller beworfen. Kurz nach Mitternacht führten Polizeibeamte an der Bushaltestelle Bahnhof eine Kontrolle durch, als ihnen ein größerer Böller direkt vor die Füße flog und explodierte. Zwei Personen flüchteten in Richtung der Phänomenta-Brücke. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf, verloren aber den Sichtkontakt. Zeugen lieferten Hinweise auf die möglichen Täter. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung auf Straßen, Wegen, Plätzen, wegen einer Straftat nach dem Sprengstoffgesetz und wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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