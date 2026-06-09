Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Firmeneinbruch angezeigt

Plettenberg (ots)

Am Wochenende wurde In der Blemke in eine Firma eingebrochen. Der oder die Täter drangen durch ein Fenster in den Bürokomplex ein, brachen diverse Schränke auf und durchsuchten die Räume. Sie erbeuteten Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0. (cris)

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