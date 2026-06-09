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POL-MK: Kontrollaktion ROADPOL "2-Wheelers": Schwerpunktkontrolle im Hönnetal und Umgebung

POL-MK: Kontrollaktion ROADPOL "2-Wheelers": Schwerpunktkontrolle im Hönnetal und Umgebung
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Menden/Balve (ots)

Das Hönnetal und die landschaftlich reizvolle Umgebung des Sauerlands mit seinen Stauseen locken regelmäßig zahlreiche Motorradfahrende aus dem In- und Ausland an. Am vergangenen Wochenende sorgte zudem die Veranstaltungslage, darunter ein internationales Reitturnier, für ein zusätzlich erhöhtes Verkehrsaufkommen in der Region. Im Rahmen der europaweiten ROADPOL-Aktionswoche "2-Wheelers" führte die Polizei gezielte Verkehrskontrollen im Hönnetal und Umgebung durch. Das Hauptaugenmerk der Beamtinnen und Beamten lag dabei auf der Sicherheit des Zweiradverkehrs.

Insgesamt überprüfte die Polizei an den Kontrollstellen im Hönnetal, in Niederbarge und in Bösperde 157 Krafträder. Die Maßnahmen stießen bei den Bikern auf großes Wohlwollen und Verständnis. In Gesprächen sensibilisierten die Einsatzkräfte für die Gefahren im Straßenverkehr, was von den Kontrollierten durchweg positiv aufgenommen wurde. Die Bilanz der Zweiradkontrollen fällt erfreulich aus: Lediglich ein einziger Motorradfahrer musste wegen überhöhter Geschwindigkeit sanktioniert werden.

Neben den Zweirädern passierten fast 300 Pkw die Kontrollstellen. Auch hier zeigten die Verkehrsteilnehmer überwiegend großes Verständnis. Die Anzahl der festgestellten Verstöße bewegte sich in durchschnittlichem Rahmen: 16x Mal wurde ein Verwarngeld wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung fällig. 32x sanktionierten die Beamten allgemeine Verkehrsverstöße, darunter fehlende Dokumente oder Verbandkästen.

Die Polizei zieht ein insgesamt positives Fazit der Aktion. Das Konzept aus gezielter Überwachung und freundlichem, informativem Bürgerdialog hat sich bewährt und einen wichtigen Beitrag zur Unfallverhütung auf den beliebten Ausflugsstrecken geleistet. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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