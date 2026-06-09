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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch gescheitert

Menden (ots)

Unbekannte haben an dem langen Wochenende, zwischen Donnerstagmittag und Sonntagabend, versucht, eine Haustür an der Lessingstraße aufzuhebeln. Der Täter scheiterte. Es blieb bei einem Schaden am Türrahmen. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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