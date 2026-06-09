POL-MK: Einbruch gescheitert

Märkischer Kreis (ots) - Appell an Auto- und Motorradfahrer zur Verhinderung von Verkehrsunfällen Mit den ersten warmen Tagen hat für viele Motorradfahrer die schönste Zeit des Jahres begonnen. Mehr Motorräder auf den Straßen bedeuten aber auch ein erhöh-tes Unfallrisiko. Zwei tödliche Motorradunfälle waren im Frühjahr im Märkischen Kreis bereits zu verzeichnen und haben viele Menschen sehr betroffen gemacht. ...

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