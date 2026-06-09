Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch gescheitert
Menden (ots)
Unbekannte haben an dem langen Wochenende, zwischen Donnerstagmittag und Sonntagabend, versucht, eine Haustür an der Lessingstraße aufzuhebeln. Der Täter scheiterte. Es blieb bei einem Schaden am Türrahmen. (cris)
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