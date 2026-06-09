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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hochwertiges Werkzeug gestohlen: Zeugen gesucht

Hemer (ots)

In der Nacht zum Montag wurden in Hemer mehrere Werkstattwagen aufgebrochen und hochwertiges Werkzeug gestohlen. Bei der Polizei wurden insgesamt acht Fälle angezeigt. Die Transporter parkten in den meisten Fällen an Straßenrändern. Die Tatorte waren: Karl-Wagenfeld-Weg, Landhauser Straße, Parkstraße, Kiefernweg, Albert-Schweitzer-Straße und Lönsweg. Die entwendeten hochwertige Elektro-Werkzeuge wie Schleifer, Sägen oder Bohrmaschinen, Mess- oder Schweißgeräte sowie Material wie Kupfer oder Kabel oder ganze Koffer voll Schrauben. Der Schaden liegt auf jeden Fall im fünfstelligen Bereich. Die Polizei sucht nun Zeugen: Die Täter werden ihre Beute mit anderen Wagen abtransportiert haben. Daher fragt die Polizei, wer in der Nacht möglicherweise Umlade-Tätigkeiten beobachtet hat und Angaben machen kann zu beobachteten Personen oder Fahrzeugen. Hinweise bitte unter Tel. 9099-0 an die Wache in Hemer.

Einer 67-jährigen Frau wurde am Montag während des Einkaufs die Geldbörse gestohlen. Sie hatte das Geschäft an der Elsa-Brandström-Straße gegen 12 Uhr betreten. Gegen 12.45 Uhr stellte sie an der Kasse fest, dass der Reißverschluss ihres Rucksacks offenstand und die Geldbörse weg war. Die Polizei hat eine Fahndung nach den mit abhanden gekommenen Dokumenten und eine Kuno-Sperrung für die Bankkarte veranlasst. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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