Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wurfgeschoss und Schläge

Altena (ots)

Eine 24-jährige Schützenfest-Besucherin hat am Freitagabend, kurz vor 22 Uhr, eine Art Holzbalken gegen den Kopf bekommen. Die Geschädigte berichtete später der Polizei, dass sie sich im Bereich der Toiletten aufgehalten habe, als ihr plötzlich ein schwerer Gegenstand gegen den Kopf flog. Zeugen bestätigten den Wurf aus unbekannter Richtung. Möglicherweise kam er aus einem der angrenzenden Wohnhäuser. Die Frau wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise: Wer hat den Wurf möglicherweise beobachtet? Bitte melden bei der Polizei unter Tel. 9199-0!

Am Samstag gegen 3 Uhr joggte ein Paar (21 und 22) vom Schützenfest kommend durch die Lennestraße nach Hause. Weil ihnen zwei Männer folgten, habe er sich umgedreht, berichtete der 21-Jährige später der Polizei. Er habe darauf Schläge bekommen, sei zu Boden gegangen und wurde am Boden getreten. Außerdem beleidigten und bedrohten die Angreifer den am Boden Liegenden. Als Zeugen hinzukamen, flüchteten sie. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach den namentlich bekannten Tatverdächtigen (22 und 18 aus Werdohl) verlief ohne Erfolg. Am Sonntag gegen 1.30 Uhr versorgte der Sanitätsdienst einen verletzten 27-jährigen Lüdenscheider, der ebenfalls mit dem 22-jährigen Werdohler aneinandergeraten war. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher und wegen einfacher Körperverletzung und bittet mögliche weitere Zeugen der Begegnungen, sich zu melden unter Telefon 9199-0. (cris)

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