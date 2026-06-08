POL-MK: Einbruch in Firmengebäude

Hemer (ots) - Am Donnerstagabend oder in der folgenden Nacht wurde am Hadamareplatz ein Mountainbike gestohlen. Der Eigentümer hatte es am Donnerstag gegen 18 Uhr am Parkplatz des alten Hallenbades an einem Fahrradständer angeschlossen. Am nächsten Morgen war es weg. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: ...

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