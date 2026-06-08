Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Firmengebäude
Schalksmühle (ots)
Unbekannte sind zwischen Samstag- und Sonntagmorgen durch ein Fenster in ein leerstehendes Firmengebäude an der Klagebach eingebrochen. Es wurde nichts gestohlen.In der Nacht zum Sonntag wurde wurde Im Winkel, Ecke Kiefernweg, ein Strom-Verteilerkasten vom Sockel gerammt. (cris)
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