Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Raubversuch

Flammen an der Steinert

Lüdenscheid (ots)

Nach einem möglichen Raubversuch an der Versestraße in Brüninghausen bittet die Polizei Zeugen um Hinweise. In der Nacht auf Freitag klingelten demnach zwei maskierte Männer um kurz nach 2 Uhr morgens an der Wohnungstür eines Anwohners und bedrohten diesen. Er ging nach ersten Angaben einen der beiden Männer an, woraufhin sie in Richtung Brüninghausen davongelaufen seien. Nun werden Zeugen gesucht, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben. Wer kann Angaben zu den Männern oder möglichen Fahrzeugen machen? Beide werden als schwarz bekleidet mit weißem Mundschutz beschrieben und sollen etwa 20-25 Jahre alt sein. Hinweise nimmt die 0235190990 entgegen.

Gegen 18.30 Uhr brannte am Freitag ein Mercedes an der Hohen Steinert. Der Citan stand unterhalb einer Firma in Flammen. Zwei Jugendliche gaben an, dass bereits im Vorfeld mehrere kleine Lagerfeuer auf einem Fußballplatz in der Nähe gebrannt hätten. Ebenso habe man Böller knallen gehört. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Nun ermittelt die Kripo in der Angelegenheit und bittet Zeugen unter 0235190990 um Hinweise. (lubo)

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