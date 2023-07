Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsunfallprävention der Polizei und Verkehrswacht Iserlohn bieten Pedelec Training an

Märkischer Kreis (ots)

Im August bietet das Team der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis zusammen mit der Verkehrswacht Iserlohn ein Training für den sicheren Umgang mit Pedelecs an. Die Fahrräder mit Hilfsmotor sind aus dem Straßenverkehr nicht mehr wegzudenken. Umso wichtiger ist es sich sicher mit ihnen auf der Straße fortzubewegen. Die Polizei gibt dazu im Rahmen des Trainings wichtige Tipps und Hinweise.

Die Termine für die Trainings sind am Donnerstag den 10.8. und am Montag den 14.8. jeweils mit Beginn um 13:30 Uhr auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule in Iserlohn. Anmeldungen werden ab sofort per E-Mail unter sicherheitstraining@web.de angenommen. Telefonisch werden Anmeldungen erst ab dem 31.07. unter 02371/9199-7070 entgegengenommen. Teilnehmende müssen ein eigenes verkehrssicheres Pedelec sowie einen Fahrradhelm mitbringen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell