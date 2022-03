Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugen nach Vandalismus an Gesamtschule gesucht

Kierspe (ots)

Bereits am 19.03. kam es an der Gesamtschule Kierspe zu einer Sachbeschädigung. Eine Zeugin teilte mit, dass sie gehört habe, wie, gegen 22:35 Uhr, eine Fensterscheibe auf dem Gelände der Gesamtschule zersplittert sei. Sie habe kurz darauf eine sechsköpfige Gruppe Jugendlicher beobachtete, wie diese über den Fußweg am Schulteich in Richtung Friedrich-Ebert-Straße ging. Auf der Friedrich-Ebert-Straße trennte sich die Gruppe in mehrere Kleingruppen. Einige der Jugendlichen stiegen in ein anhaltendes Fahrzeug, das nicht näher beschrieben werden konnte. Die vermeintlichen Täter werden allesamt als männlich, ca. 16-20 Jahre alt, ca. 180m groß und schlank beschrieben. Einer der Personen trug einen weißen "Hoodie" mit einer blauen Jeansjacke darüber. Ein weiterer Jugendlicher eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Im Eingangsbereich der Schule war eine Scheibe offenkundig mittels einer Bierflasche eingeworfen worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu den beschriebenen Personen oder der Tat machen können. Hinweise können unter 02354-9199-0 telefonisch an die Polizeiwache in Meinerzhagen gegeben werden. (schl)

