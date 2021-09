Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch/ Pkw beschädigt und Widerstand

Am Dienstag gegen 13 Uhr stellte eine 42-jährige Wohnungsinhaberin fest, dass in ihrer Abwesenheit unbekannte Täter in ihre Wohnung an der Körnerstraße eingebrochen sind. Der/die Täter hatten das Türschloss entfernt und haben anschließend die Räumlichkeiten durchsucht. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Lassen sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 (wib)

Eine 50-jährige Frau zettelte am Dienstag gegen 14 Uhr an der Bräukenstraße einen Streit an. Im Vorbeigehen trat sie gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Die Fahrerin stellte die Fremde zur Rede. Darauf packte die Frau die Fahrerin an der Schulter und drohte, sie auf die Straße zu schubsen. Die Bedrohte rief die Polizei. Die Angreiferin ging davon. Eineinhalb Stunden später kam die nächste Meldung über eine Sachbeschädigung von der Talstraße. Die anfahrende Polizeistreife entdeckte die Tatverdächtige am Straßenrand. Als sie den Polizeiwagen erblickte, warf sie einen Ast in Richtung des Fahrzeugs. Als die Polizeibeamten ausstiegen, wurden sie sofort beschimpft und beleidigt: "Verpisst euch, ihr Spinner, haut ab ihr Vollidioten, Drecksbullen, Fotze, Scheiß Nazi, Nutte, Schwein, Verbrecher ..." Die Frau ignorierte alle Beruhigungsversuche. Als sie auch einem Beamten auch noch einen Tritt gegen das Schienbein verpasste, überwältigten sie die Einsatzkräfte. Die Polizei zog Ordnungsamt und Arzt hinzu, die eine Einweisung nach Psych-KG veranlassten. Eine andere Streifenwagenbesatzung übernahm die Aufnahme der Sachbeschädigung: Die Frau hatte im Vorbeilaufen den Heckscheibenwischer eines Fahrzeugs abgerissen und am Außenspiegel gezerrt. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Bedrohungen, Körperverletzung, Sachbeschädigung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (cris)

