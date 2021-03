Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorroller gestohlen

Iserlohn (ots)

Ein Mitarbeiter des Stadtreinigungsbetriebes entdeckte am Freitagmorgen auf einem Spielplatz am Karnacksweg einen beschädigten Motorroller, aus dem Treibstoff auslief. Er alarmierte die Polizei. Die konnte den Halter erreichen, der den Diebstahl gerade erst bemerkt hatte. Er hatte seinen Roller am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr an der Mendener Straße abgestellt. Der Dieb hat es allerdings nicht geschafft, das Lenkradschloss zu knacken und das Gefährt deshalb auf dem Spielplatz wieder "entsorgt".

