Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugin beobachtet Gemäldeklau

Werdohl (ots)

Polizeibeamte rückten gestern Mittag zur Goethestraße aus. Eine Künstlerin hatte an einem Zaun am dortigen Fußweg entlang der Lenne mehrere Gemälde aufgehängt. Eine Zeugin bekam mit, wie sich ein 15-jähriger Werdohler einem der Bilder näherte. Er nahm es ab, rollte es auf und versteckte es in einem Gebüsch. Anschließend ging er zu Fuß Richtung Rathaus. Die Zeugin rief die Polizei und gab eine Beschreibung ab. Polizeibeamte trafen ihn an und konfrontierten ihn mit dem Vorwurf. Daraufhin räumte dieser die Tat ein und führte die Polizisten zum Versteck. Die Künstlerin erhielt ihr Gemälde zurück. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls ein.

