POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle, Sachbeschädigung, Unfälle

Neresheim-Kösingen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Einen Schaden von ca. 3000 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker an einem geparkten BMW, der zwischen Freitagabend und Samstagabend in der Hofener Gasse abgestellt war. Der Polizeiposten Neresheim sucht um Zeugenhinweise unter Tel. 07326/919001.

Ellwangen: Roller entwendet

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde in der Goldrainstraße ein verschlossener Roller entwendet, der vor einem Wohnhaus abgestellt war. Bereits am 15.11. wwurde der Roller schon einmal entwendet und am 19.11.2019 am Saverwanger Kirchenweg aufgefunden worden. Hinweise zu dem erneuten Diebstahl bitte an die Polizei Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Befahren der Herlikofer Straße übersah eine Pkw-Lenkerin am Mittwochvormittag gegen 8.35 Uhr auf Höhe der Schwarzwaldstraße ein Verkehrsschild und überfuhr dieses. An ihrem Fahrzeug entstand dabei ein Schaden von ca. 1500 Euro.

Lorch-Waldhausen: Diebstahl von Akkuschrauber

Aus einer unverschlossenen Scheune in der Vorstadtstraße wurde zwischen Montagabend und Dienstagvormittag ein hochwertiger Akkuschrauber im Wert von ca. 400 Euro entwendet. Außerdem öffnete der Täter einen unverschlossenen Pkw und entwendete aus dem Innenraum einen kleinen Münzgeldbetrag. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Vorfahrt missachtet

Einen Gesamtschaden von ca. 3500 Euro verursachte am Mittwochmorgen ein 18-jähriger VW-Lenker, als er gegen 7.50 Uhr auf der Oderstraße fahrend die Vorfahrt einer von rechts aus Richtung Heidenheimer Straße kommenden Pkw-Lenkerin missachtete.

Lorch: Sachbeschädigung an Schule

Unbekannte haben zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen Eier gegen die Fensterscheiben sowie die Fassade der Grundschule Lorch in der Schießhausstraße geworfen und einen Schaden von ca. 200 Euro verursacht.

