Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dementer Senior vermisst

Schalksmühle (ots)

Seit heute Nachmittag, etwa 16 Uhr, wird der 81 jährige Hans-Peter LOCH, aus dem Altenheim Am Hagen in Schalksmühle vermisst. Hans-Peter Loch leidet an starker Demenz. Er ist örtlich und zeitlich desorientiert. Personenbeschreibung: gepflegte Erscheinung, ca. 170 cm groß, graues lichtes Haar, bekleidet mit einer blauen Hose und einer blauen Jacke. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Hans-Peter Loch machen kann, möge bitte die Polizei unter der Notrufnummer 110 benachrichtigen. Anhang: Foto des Vermissten

