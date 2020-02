Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbecher in Lendringsen

Menden (ots)

Tages- und Wohnungseinbrecher unterwegs

Am gestrigen Montag, in der Zeit von 18:15 Uhr - 20:50 Uhr, nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Wohnungsinhaber aus, um einzubrechen. Die Täter hebelten ein Fenster eines Hauses am Bieberblick auf und durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse. Die Täter stahlen Bargeld und hinterließen Sachschaden.

Bei einem gegenüberliebenden Haus öffneten die Einbrecher eine Balkontür und gelangten im gleichen Tatzeitraum ins Haus. Hier durchwühlten die Einbrecher Räume und Behältnisse. Sie stahlen Schmuck und hinterließen ebenfalls einen nicht geringen Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Lendringsen nimmt die Polizei in Menden (Tel.: 9099-0) entgegen.

