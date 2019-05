Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vorsicht vor Phishing-Mails

Märkischer Kreis (ots)

Eine 59-jährige Iserlohnerin wäre Samstagmorgen beinahe Betrügern auf den Leim gegangen. Sie erhielt eine E-Mail, die vermeintlich von einem großen Online-Versandhandel stammte und so oder so ähnlich vielfach verschickt wird. In der Mail teilte der falsche Kundenservice mit, das Konto der Dame sei geknackt und eine Bestellung für fast 600 Euro aufgegeben worden. Zur Reaktivierung des Kontos solle sie einen Link anklicken und sich verifizieren. Doch die Dame verhielt sich goldrichtig. Sie vergewisserte sich beim echten Kundenservice, erfuhr von der Phishing-Masche und rief die Polizei. Die ermittelt nun wegen "Ausspähen von Daten".

Die Polizei rät zur Wachsamkeit im Posteingang. Betrüger lassen die Mails von vermeintlichen Internetanbietern oder Banken täuschend echt aussehen. Selbst erfahrene Internetnutzer müssen oft zwei Mal hinsehen, um dem Fake nicht auf den Leim zu gehen. Im Zweifel suchen Sie selbst die Telefonnummer des Anbieters oder der Bank raus und vergewissern sich im persönlichen Gespräch über die Echtheit der Mail. Geben Sie niemals leichtfertig Ihre Daten preis. Im Zweifel ab in den Papierkorb mit der Mail.

Viele weitere Tipps zum Schutz vor Phishing-Mails finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/phishing/

